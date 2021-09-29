Ведомства РФ и Турции научились достигать компромиссов в спорных вопросах - Путин

Переговоры российских и турецких ведомств порой идут сложно, но стороны находят взаимовыгодные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры иногда идут непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон", - сказал Путин в среду в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.