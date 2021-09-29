Турция благодаря газопроводу из РФ чувствует себя уверенно в период турбулентности на рынке газа - Путин

На фоне турбулентных процессов на мировом газовом рынке Турция благодаря газопроводу из России "чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщалось, на прошлой неделе "Газпром" приводил статистику, что с 1 января по 19 сентября 2021 года российский концерн поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез недавно приезжал в Москву, где обсуждал с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в том числе поставки газа.