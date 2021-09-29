Президент Алиев отмечает рост товарооборота между Азербайджаном и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в среду в Баку с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил о росте взаимного товарооборота.

«Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что эта встреча затронет многие важные области, рассмотрит проделанную работу и спланирует наши следующие шаги», - сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте президента Азербайджана.

Азербайджанский лидер также отметил, что на заседании МПК будут обсуждаться перспективы сотрудничества в таких сферах, как нефть и газ, электроэнергия, транспорт.

«Это уже реализованные проекты, и теперь мы видим пользу от этих проектов. Это создало особый формат сотрудничества между нашими странами. Потому что эти проекты важны не только для наших стран, но и для многих стран Евразийского региона. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс нашему сотрудничеству», - подчеркнул Алиев.

Вместе с тем президент положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы.

«Я также хотел бы поздравить ваше правительство с большим успехом, которого вы достигли во всех сферах развития Грузии. Мы, будучи друзьями и братьями, очень рады видеть эти процессы развития, и желаем вам и вашему правительству успехов в ваших новых начинаниях», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде