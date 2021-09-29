Эрдоган предложил Путину обсудить ВПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить сотрудничество в сфере ВПК.
"Другой вопрос, который нужно отметить, это наши совместные шаги в военно-оборонной промышленности. Считаю, что будет полезным поговорить об этом", - сказал он в начале переговоров со своим российским коллегой.
"Есть известные лица, которые в ходе Генеральной ассамблеи ООН задавали некоторые вопросы. Мы им дали необходимые ответы", - продолжил Эрдоган.
По его словам, "есть шаги, которые мы уже осуществили, завершили, и в этом плане нет обратного пути".
Турецкий президент не конкретизировал, что имеет в виду.
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