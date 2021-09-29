Грузия заинтересована в укреплении связей с Азербайджаном – Гарибашвили

Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку.

«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», - сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер также отметил, что в рамках 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в среду будет обсуждена двусторонняя повестка. «Уверен, что сегодня мы обсудим много вопросов, касающихся нашего будущего», - сказал Гарибашвили.

Алиев и Гарибашвили провели рабочий обед.

Э.Шафиев