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Внешняя политика 29.09.2021 15:14

Грузия заинтересована в укреплении связей с Азербайджаном – Гарибашвили

Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду в Баку.

«Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития», - сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер также отметил, что в рамках 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в среду будет обсуждена двусторонняя повестка. «Уверен, что сегодня мы обсудим много вопросов, касающихся нашего будущего», - сказал Гарибашвили.

Алиев и Гарибашвили провели рабочий обед.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ГАРИБАШВИЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]