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Макроэкономика 29.09.2021 20:52

Асадов: Азербайджан и Грузия играют важную роль в развитии региона и обеспечении энергобезопасности Европы

Азербайджан и Грузия играют важную роль в развитии региона и обеспечении энергетической безопасности Европы, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе состоявшегося в среду в Баку 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу Аппарата правительства Грузии.

"Азербайджан придает большое значение развитию и укреплению сотрудничества с Грузией. Наши отношения находятся на высоком уровне во всех сферах, особенно в торгово-экономической, энергетической, транспортной, транзитной, инвестиционной и гуманитарной. Совместно реализованные масштабные энергетические и транспортные проекты увеличивают наш экономический потенциал", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества в сферах цифровой экономики, сельского хозяйства, информационных и коммуникационных технологий, здравоохранения и др.

"Чтобы реализовать эти возможности, необходимо было провести очередное заседание совместной межправительственной комиссии (…) Уверен, что наши переговоры, решения и подписанные документы будут способствовать расширению отношений между нашими странами. Также уверен, что ваш визит будет успешным и внесет значительный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Грузией", - сказал Асадов.

Премьер отметил, что в следующем году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Азербайджана и Грузии.

"За период независимости наши отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, успешно развивались и вышли на уровень стратегического партнерства. Между нашими странами идет активный политический диалог. Азербайджан и Грузия всегда поддерживают друг друга в международных организациях. В трудные времена мы всегда поддерживали друг друга. Особо хочу отметить, что азербайджанцы, проживающие в Грузии, и грузины, проживающие в Азербайджане, сыграли важную роль в развитии наших отношений", - подчеркнул Асадов.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]