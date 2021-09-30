Власти Малайзии потребовали от госслужащих вакцинироваться от COVID-19 до 1 ноября

Малазийские власти обязали всех федеральных служащих до 1 ноября пройти полный курс вакцинации от COVID-19, сообщило в четверг издание The Guardian.
Исключения допускаются лишь для лиц, имеющих медицинские противопоказания, причем соответствующая документация должна быть заверена специалистом государственного здравоохранения. Нарушителям предписания грозит дисциплинарное взыскание.
Власти заявили, что вакцинация стала обязательной с целью повысить общественное доверие и обеспечить бесперебойную работу правительственных служб.
В департаменте государственной службы уточнили, что уже 98% гражданских служащих получили вакцину, но 16 тыс. 92 лицам - 1,6% - еще нужно зарегистрироваться в государственной программе по вакцинации. Всего в Малайзии работают около 1,6 млн гражданских служащих.
The Guardian отмечает, что малазийские власти пытаются довести уровень вакцинации в стране до отметки в 80% до конца года. При этом Малайзия считается одной из самых "быстрых" стран в Юго-Восточной Азии в плане распределения вакцин: уже 61% от ее 32-миллионного населения полностью вакцинированы.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Малайзии за время пандемии диагностировали более 2,23 млн случаев заражения коронавирусом. Более 26,1 тыс. инфицированных скончались, свыше 2 млн человек вылечились.
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