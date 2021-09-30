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ТЭК 30.09.2021 13:01

Токаев призвал Путина скорее договориться по освоению Хвалынского и Имашевского газовых месторождений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана призвал своего российского коллегу Владимира Путина как можно скорее договориться по вопросам освоения Имашевского и Хвалынского газовых месторождений.

Подчеркнув важность газа в новой "зеленой повестке", он отметил, что этот вопрос важно решить для увеличения ресурсной базы по газу.

Разработка Имашевского участка регулируется протоколом российско-казахского межправсоглашения, подписанного в 2013 году. По соглашению, оператора проекта назначают "Газпром" и "Казмунайгаз". Имашевский участок недр расположен в пограничной зоне России (Астраханская область) и Казахстана (Атыраусская область).

В апреле 2003 года "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" подписали соглашение о принципах совместного освоения Хвалынского месторождения, расположенного в северной части Каспийского моря, а в марте 2005 года создали совместное предприятие для его освоения.

Освоение месторождения тормозится, поскольку до сих пор не решен с "Газпромом" вопрос транспорта газа.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГАЗ, ОСВОЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]