Токаев призвал Путина скорее договориться по освоению Хвалынского и Имашевского газовых месторождений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана призвал своего российского коллегу Владимира Путина как можно скорее договориться по вопросам освоения Имашевского и Хвалынского газовых месторождений.

Подчеркнув важность газа в новой "зеленой повестке", он отметил, что этот вопрос важно решить для увеличения ресурсной базы по газу.

Разработка Имашевского участка регулируется протоколом российско-казахского межправсоглашения, подписанного в 2013 году. По соглашению, оператора проекта назначают "Газпром" и "Казмунайгаз". Имашевский участок недр расположен в пограничной зоне России (Астраханская область) и Казахстана (Атыраусская область).

В апреле 2003 года "ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" подписали соглашение о принципах совместного освоения Хвалынского месторождения, расположенного в северной части Каспийского моря, а в марте 2005 года создали совместное предприятие для его освоения.

Освоение месторождения тормозится, поскольку до сих пор не решен с "Газпромом" вопрос транспорта газа.