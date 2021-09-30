Роспотребнадзор оценил в 90% эффективность вакцины ЭпиВакКорона

Эффективность вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 90%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"ЭпиВакКорона", полипептидная вакцина (...) к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - сказал Горелов в четверг на российско-китайской конференции по проблемам COVID-1
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