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Здравоохранение 30.09.2021 13:17

Роспотребнадзор оценил в 90% эффективность вакцины ЭпиВакКорона

Эффективность вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 90%, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"ЭпиВакКорона", полипептидная вакцина (...) к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - сказал Горелов в четверг на российско-китайской конференции по проблемам COVID-1

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]