Путин уверен, что РФ сможет достичь производства СПГ к 2035г в 140 млн т/год

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия выполнит планы, обозначенные в Энергетической стратегии РФ до 2035 года, по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн т в год.

В ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана он выразил уверенность, что "переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен", а также заявил о готовности объединять усилия с Казахстаном в развитии инфраструктуры для расширения сети заправок газовым топливом.

"Большое внимание в России уделяется расширению применения газомоторного топлива, развитию соответствующей газовой инфраструктуры. Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я сейчас назову эту цифру и уверен, что она будет достигнута - 140 млн тонн в год. Мы в этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями", - сказал Путин.