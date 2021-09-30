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ТЭК 30.09.2021 13:45

Путин уверен, что РФ сможет достичь производства СПГ к 2035г в 140 млн т/год

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия выполнит планы, обозначенные в Энергетической стратегии РФ до 2035 года, по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) до 140 млн т в год.

В ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана он выразил уверенность, что "переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен", а также заявил о готовности объединять усилия с Казахстаном в развитии инфраструктуры для расширения сети заправок газовым топливом.

"Большое внимание в России уделяется расширению применения газомоторного топлива, развитию соответствующей газовой инфраструктуры. Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я сейчас назову эту цифру и уверен, что она будет достигнута - 140 млн тонн в год. Мы в этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]