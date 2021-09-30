Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $67 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $67 млн.
На предыдущем аукционе 28 сентября ЦБА продал банкам инвалюты на $56,6 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $67 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Х.Насирзаде
Начал работу ЦКУ Командования Сухопутных войск ВС Азербайджана
Путин и Эрдоган обсудили Карабах - Кремль
Лукашенко считает Азербайджан «стратегическим партнером, бескорыстно поддерживающим Беларусь»
Роспотребнадзор оценил в 90% эффективность вакцины ЭпиВакКорона
Иностранцы в Азербайджане увеличили в январе-августе операции с банковскими картами в 2,2 раза
Минкультуры Азербайджана направит около 3 млн манатов на ремонт учреждений культуры
Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
Расходы на оборону станут рекордными в бюджете Эстонии на 2022 год
Кремль негативно относится к передаче Украине турецких беспилотников
Президенты РФ и Турции обсудили возможное строительство новых блоков АЭС
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии