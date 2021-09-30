В парламенте Украины собирают подписи для отзыва спикера

Глава депутатской фракции "Слуга народа" украинского парламента Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщил сам спикер.
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков на своей странице в Facebook.
К своей публикации в соцсети он прикрепил фотокопию соответствующего обращения Арахамии. В нем отмечается, что председателя Рады могут отозвать с должности согласно статье 76 регламента, в частности, в связи с его неудовлетворительной работой или ввиду других обстоятельств, которые исключают возможность выполнения им служебных обязанностей.
Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.
Тем временем ранее Разумков заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос своей возможной отставки.
"Верховная Рада выбирает на должность председателя Верховной Рады, первого вице-спикера, заместителя... Так же Верховная Рада может отозвать. Будет ли кто-то, скажем так, инициировать дополнительно извне этот процесс - это уже другая история. Но будет ли этим заниматься президент, я думаю, что лучше сможет ответить он самостоятельно. У меня с ним разговоров об этом не было", - сказал спикер в интервью "Украинской правде", опубликованном в четверг утром.
Вместе с тем он подчеркнул, что "пока с подписными листами никто не заходил". Также, по словам Разумкова, обсуждение вопроса его вероятной отставки "действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров".
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