Расходы на оборону станут рекордными в бюджете Эстонии на 2022 год

Проект государственного бюджета Эстонии на 2022 год передан в четверг правительством на рассмотрение в парламенте; расходы на оборону вырастут на рекордный для страны уровень и составят 748 миллионов евро.
Общий объем доходов в бюджете составит в нем 13,13 млрд евро, расходов 13,64 млрд евро, на инвестиции выделяется 716 млн евро.
Как заявила при передаче документа премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas), "Экономика Эстонии сильна и возвращается к уровню, который был до коронавируса".
В качестве одного из бюджетных приоритетов она выделила расходы на оборону, которые, по ее словам, "вырастут на рекордный для Эстонии уровень, составляя более 2,3 процента от валового внутреннего продукта".
"Это четкая весть как нашим союзникам, так и противникам - Эстония очень серьезно относится к своей безопасности и вкладывается в нее", - сказала премьер.
На оборону выделяется 748 миллионов евро, что составит 2,31% валового внутреннего продукта республики. Расходы на оборону впервые вырастут на рекордную сумму в 103 млн евро. Эстония является одним из государств НАТО, выполняющих установленный альянсом критерий в 2% от ВВП.
В эту сумму включаются расходы на базирующихся в стране союзников по НАТО, программу инвестиций в оборону и разработку новых возможностей.
По данным Минобороны Эстонии, ведомство планирует подписать в ближайшее время контракт на закупку противокорабельных ракет на 46 миллионов евро. Также будут закуплены на 25 млн евро боеприпасы большого калибра и на 25 млн евро колесная техника. Кроме того, будут приобретены самоходные артиллерийские установки на 15 миллионов евро. 36 млн пойдет на завершение подготовки бронетранспортеров поддержки CV-90.
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