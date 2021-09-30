Британский золотодобытчик заключил контракт с Азербайджаном на разработку трех новых рудных участков

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) заключила контракт с правительством Азербайджана на разработку трех новых рудных участков.
«Anglo Asian Mining plc подписала с правительством Азербайджан документ об основных положениях, который предоставляет компании право на разработку трех новых участков общей площадью 882 кв. км. Все три участка будут включены в существующее Соглашение о разделе продукции («СРП»). Работы по всем трем участкам начнутся сразу после ратификации СРП с поправками в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана», - говорится в сообщении компании, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».
В рамках нового договора, ААМ также отказывается от прав на контрактный участок Сойутлу в Кяльбаджарском районе Азербайджана (на границе с Арменией), где расположен крупнейший в Кавказском регионе золото-серебряный рудник Зод.
«Такое решение было принято после оценки компанией рисков безопасности данной территории и больших капитальных затрат, необходимых для разработки рудника в долгосрочной перспективе. Однако, компания ведет переговоры с правительством Азербайджана о получении альтернативной разведочной территории в Кяльбаджарском районе», - подчеркивает компания.
Anglo Asian Mining отмечает, что после ратификации поправок к СРП в парламенте в распоряжении ААМ в Азербайджане будет 8 контрактных участков общей площадью 2 тыс. 544 кв. км.
«Два новых участка общей площадью 808 кв. км граничат с имеющимися контрактными участками Гедабек и Гоша (в Дашкесанском районе – ИФ). Они включают крупное месторождение порфиров Гарадаг и прилегающее к нему медное месторождение Хархар. Оценка этих активов начнется немедленно. Комплексная программа разведки для подготовки оценки минеральных ресурсов и рудных запасов в соответствии с JORC начнется после ратификации договора», - говорится в сообщении.
По информации ААМ, месторождение порфиров Гарадаг по советским оценкам содержит 318,7 тыс. тонн меди, оцениваемых в более $3 млрд по текущим ценам, содержание меди в тонне руды составляет 0,64%. Его разработка начнется после завершения оценки запасов руды. Компания рассчитывает вести добычу открытым способом.
Третий контрактный участок - Демирли - примыкает к контрактной площади Гызылбулаг (в Тертерском районе - ИФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что позволит расширить зону разработки на северо-восток. В данный контрактный участок входит медно-молибденовое месторождение Демирли. По неподтвержденным данным на январь 2016 года, месторождение содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена.
«Правительство Азербайджана приложит все усилия для предоставления физического доступа к контрактным участкам Гызылбулаг и Демирли», - отмечает компания.
Как сообщалось, в настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.
Н.Аббасова
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