Путин и Эрдоган обсудили перспективы ВТС, в том числе по С-400

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по С-400 и другим направлениям, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане ВТС и продолжении и расширении сотрудничества по С-400, по другим направлениям", - сказал он журналистам.

По его словам, президенты также "обсуждали возможность производства некоторых компонентов на турецкой территории, упоминали возможность взаимодействия по авиации".

В этой связи Песков напомнил, что "американцы исключили Турцию из своей программы".

Песков не стал конкретизировать, обсуждались ли новые контракты, в том числе по поставкам систем С-400 и самолетов Су-35 Турции. "Нет, не могу", - сказал Песков на просьбу рассказать подробности переговоров, в том числе, поднимались ли вопросы по новым контрактам.