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ТЭК 30.09.2021 14:10

Путин положительно оценил решения Анкары по "Турецкому потоку" - Песков

Своевременные и эффективные решения Анкары по газопроводу "Турецкий поток" позволили Турции застраховать себя от скачков цен на газовом рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсудили поставки газа. Путин дал очень высокую оценку своевременным и эффективным решениям турецкого руководства по "Турецкому потоку", - сказал Песков журналистам.

Как заявил представитель Кремля, "решения были приняты быстро, все было реализовано в срок, очень оперативно".

"Правильность этих действий показывает нынешняя реакция. Мы видим, как лихорадит энергетический, газовый рынок Европы, и на этом фоне Турция со всей имеющейся инфраструктурой чувствует себя гарантированной, обеспеченной и застрахованной от подобных скачкообразных изменений конъюнктуры в своей стране", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]