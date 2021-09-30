Своевременные и эффективные решения Анкары по газопроводу "Турецкий поток" позволили Турции застраховать себя от скачков цен на газовом рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсудили поставки газа. Путин дал очень высокую оценку своевременным и эффективным решениям турецкого руководства по "Турецкому потоку", - сказал Песков журналистам.

Как заявил представитель Кремля, "решения были приняты быстро, все было реализовано в срок, очень оперативно".

"Правильность этих действий показывает нынешняя реакция. Мы видим, как лихорадит энергетический, газовый рынок Европы, и на этом фоне Турция со всей имеющейся инфраструктурой чувствует себя гарантированной, обеспеченной и застрахованной от подобных скачкообразных изменений конъюнктуры в своей стране", - добавил он.