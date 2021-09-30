Переговоры Путина и Эрдогана были конструктивными и полезными - Песков

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в среду были конструктивными, своевременными и полезными для обеих сторон, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, в первую очередь главы государств говорили о двусторонних отношениях.

30.09.2021 13:09:06 MSK