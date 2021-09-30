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Регион 30.09.2021 14:09

Переговоры Путина и Эрдогана были конструктивными и полезными - Песков

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в среду были конструктивными, своевременными и полезными для обеих сторон, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, в первую очередь главы государств говорили о двусторонних отношениях.

30.09.2021 13:09:06 MSK
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]