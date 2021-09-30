Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9724 RUR   0.0234 GBR   2.2866 TRY   0.1906

Цена на нефть

29.09 $/bbl   WTI 74.83 -0.46 Brent 78.64 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 30.09.2021 18:00

Штамм дельта доминирует среди случаев заболевания COVID-19 в РФ

97% случаев заражения коронавирусом в РФ в данный момент приходится на штамм дельта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В сентябре 97% всех штаммов, которые циркулируют на территории РФ, а это десятки тысяч, это штамм дельта, он превалирует так же, как и во всем мире", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она заметила, что 158 стран демонстрируют почти стопроцентное присутствие этого штамма. "Он стал доминирующим. Но, вместе с тем, внутри в РФ мы видим определенное сегментирование, он начинает изменяться. И плотный контроль и надзор за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и предпринимать должные меры", - сказала Попова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, ШТАММ


Похожие новости


В РФ 21,5 тыс. новых случаев COVID-19, максимальное за пандемию число умерших за сутки - 852 человека В РФ за сутки выявили более 22,2 тыс. заболевших случаев COVID-19 в РФ, суточная смертность снизилась до 779 случаев - оперштаб В РФ за сутки выявлено более 21,3 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 828 летальных исходов - оперштаб В РФ более 19,7 тыс. новых заболевших COVID-19, смертность выросла до 817 случаев за сутки - оперштаб В РФ минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб В РФ более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19, 783 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]