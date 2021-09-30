Штамм дельта доминирует среди случаев заболевания COVID-19 в РФ

97% случаев заражения коронавирусом в РФ в данный момент приходится на штамм дельта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В сентябре 97% всех штаммов, которые циркулируют на территории РФ, а это десятки тысяч, это штамм дельта, он превалирует так же, как и во всем мире", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она заметила, что 158 стран демонстрируют почти стопроцентное присутствие этого штамма. "Он стал доминирующим. Но, вместе с тем, внутри в РФ мы видим определенное сегментирование, он начинает изменяться. И плотный контроль и надзор за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и предпринимать должные меры", - сказала Попова.