США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами стратегические бомбардировщики B-1B

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с крылом изменяемой стреловидности планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами, сообщили представители Boeing - компании-разработчика самолета.
"Испытания могут начаться в сентябре 2022 года, когда завершатся разработки", - сказал менеджер программы разработок бомбардировщиков компании Boeing Роберт Гасс, выступая в комитете по военным делам в торговой палате города Абилин (штат Техас).
По словам Гасса, который ранее был заместителем командующего 8-й воздушной армией ВВС США, B-1B планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Другой представитель компании Boeing Дэн Рудер сказал, что для оснащения B-1B гиперзвуковыми ракетами разрабатывается специальная внешняя подвеска. С помощью нее бомбардировщик сможет нести две гиперзвуковые ракеты под фюзеляжем. Самая большая ракета будет весить 2,2 тонны и иметь длину 6 метров, поэтому для ее транспортировки нужен тяжелый бомбардировщик, отметил он. Скорость ракет может достигать 20 Маха (22,5 тыс. км в час).
Как сообщало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), на минувшей неделе было проведено первое успешное испытание американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По имеющимся данным, ракета, разрабатываемая корпорацией Raytheon, была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час).
Испытания в рамках другой программы - Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по созданию гиперзвуковой ракеты AGM-183A с планирующим блоком пока терпят неудачу.
В 2021 году были предприняты уже две попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии. В первом случае ракета не отделилась от самолета, а во втором - не заработал ее ускоритель.
По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). По скорости, дальности и размерам она значительно превосходит ракету, разрабатываемую в рамках проекта HAWC. Однако поскольку гиперзвуковая ракета HAWC меньше по размерам, то стратегический бомбардировщик может нести больше таких ракет, и ее может также нести истребитель-бомбардировщик.
ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год (начинается 1 октября) выделено $161 млн.
Скорость гиперзвуковых ракета AGM-183A американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.
Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн и, как считают американские военные, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.
Международный суд ООН в середине октября проведет слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией
Лондон призывает Армению и Азербайджан продолжать диалог с Минской группой ОБСЕ
ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске - департамент по авиации Белоруссии
Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I полугодие в размере 16,52 руб. на акцию
Союз российских пивоваров присоединится к эксперименту по маркировке пива
Всего 15 из 54 африканских стран смогли вакцинировать от COVID-19 как минимум 10% населения - ВОЗ
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
Россияне на Новый год бронируют туры по России, в Турцию и Египет - РСТ
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии