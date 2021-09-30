США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами стратегические бомбардировщики B-1B

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с крылом изменяемой стреловидности планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами, сообщили представители Boeing - компании-разработчика самолета.

"Испытания могут начаться в сентябре 2022 года, когда завершатся разработки", - сказал менеджер программы разработок бомбардировщиков компании Boeing Роберт Гасс, выступая в комитете по военным делам в торговой палате города Абилин (штат Техас).

По словам Гасса, который ранее был заместителем командующего 8-й воздушной армией ВВС США, B-1B планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Другой представитель компании Boeing Дэн Рудер сказал, что для оснащения B-1B гиперзвуковыми ракетами разрабатывается специальная внешняя подвеска. С помощью нее бомбардировщик сможет нести две гиперзвуковые ракеты под фюзеляжем. Самая большая ракета будет весить 2,2 тонны и иметь длину 6 метров, поэтому для ее транспортировки нужен тяжелый бомбардировщик, отметил он. Скорость ракет может достигать 20 Маха (22,5 тыс. км в час).

Как сообщало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), на минувшей неделе было проведено первое успешное испытание американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По имеющимся данным, ракета, разрабатываемая корпорацией Raytheon, была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Лётные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полёт. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час).

Испытания в рамках другой программы - Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по созданию гиперзвуковой ракеты AGM-183A с планирующим блоком пока терпят неудачу.

В 2021 году были предприняты уже две попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии. В первом случае ракета не отделилась от самолета, а во втором - не заработал ее ускоритель.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). По скорости, дальности и размерам она значительно превосходит ракету, разрабатываемую в рамках проекта HAWC. Однако поскольку гиперзвуковая ракета HAWC меньше по размерам, то стратегический бомбардировщик может нести больше таких ракет, и ее может также нести истребитель-бомбардировщик.

ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год (начинается 1 октября) выделено $161 млн.

Скорость гиперзвуковых ракета AGM-183A американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн и, как считают американские военные, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году.