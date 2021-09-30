Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9724 RUR   0.0234 GBR   2.2866 TRY   0.1906

Цена на нефть

29.09 $/bbl   WTI 74.83 -0.46 Brent 78.64 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 30.09.2021 19:03

Союз российских пивоваров присоединится к эксперименту по маркировке пива

Союз российских пивоваров принял решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ, говорится в сообщении ЦРПТ (оператор системы маркировки).

В настоящее время союз проводит консультации с регулятором и ЦРПТ об условиях участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены компаниями самостоятельно.

Союз российских пивоваров объединяет около 200 предприятий пивоваренной отрасли - от минипивоварен до крупных промышленных производств.

В июле решение присоединиться к эксперименту приняли крупнейшие пивоваренные компании в РФ - AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken (входят в Ассоциацию производителей пива).

Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.

"На сегодняшний день эксперимент по маркировке пива охватывает более 80% рынка. В пилоте приняли участие 178 компаний, 79 из которых - крупнейшие производители", - заявил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров (его слова процитированы в сообщении). Участие в эксперименте позволит производителям протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке, отметил он.

По его слова, кроме производителей, заявки на участие в эксперименте подали импортеры, логистические операторы, ритейлеры и предприятия HoReCa.

Некоторые участники эксперимента при поддержке ЦРПТ уже провели тестирование системы. Так, калининградский производитель "Блонден Бир" протестировал маркировку пива в кегах, костромская "Пирна" вместе с торговой сетью "Гулливер" протестировали полную цепочку прослеживаемости от производства до реализации через кассу конечному потребителю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПИВО, МАРКИРОВКА, УЧАСТНИКИ


Похожие новости


Союз пивоваров РФ просит сохранить допустимый объем заменяемого солода в пиве на уровне 20% Минпромторг предлагает смягчить ограничения на продажу пива Путин рассказал, что старается пить меньше пива из-за риска появления "пивного живота" Carlsberg теряет доверие инвесторов из-за проблем в России Oasis Beverages покупает американскую пивоварню Pabst Brewing

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]