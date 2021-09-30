Союз российских пивоваров присоединится к эксперименту по маркировке пива

Союз российских пивоваров принял решение присоединиться к эксперименту по маркировке пива, который в настоящее время проходит в РФ, говорится в сообщении ЦРПТ (оператор системы маркировки).
В настоящее время союз проводит консультации с регулятором и ЦРПТ об условиях участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены компаниями самостоятельно.
Союз российских пивоваров объединяет около 200 предприятий пивоваренной отрасли - от минипивоварен до крупных промышленных производств.
В июле решение присоединиться к эксперименту приняли крупнейшие пивоваренные компании в РФ - AB InBev Efes, "Балтика" и Heineken (входят в Ассоциацию производителей пива).
Эксперимент по маркировке пива (а также напитков, изготавливаемых на его основе, сидра, пуаре, медовухи и безалкогольного пива) стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года.
"На сегодняшний день эксперимент по маркировке пива охватывает более 80% рынка. В пилоте приняли участие 178 компаний, 79 из которых - крупнейшие производители", - заявил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров (его слова процитированы в сообщении). Участие в эксперименте позволит производителям протестировать все процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке, отметил он.
По его слова, кроме производителей, заявки на участие в эксперименте подали импортеры, логистические операторы, ритейлеры и предприятия HoReCa.
Некоторые участники эксперимента при поддержке ЦРПТ уже провели тестирование системы. Так, калининградский производитель "Блонден Бир" протестировал маркировку пива в кегах, костромская "Пирна" вместе с торговой сетью "Гулливер" протестировали полную цепочку прослеживаемости от производства до реализации через кассу конечному потребителю.
Международный суд ООН в середине октября проведет слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией
Лондон призывает Армению и Азербайджан продолжать диалог с Минской группой ОБСЕ
Всего 15 из 54 африканских стран смогли вакцинировать от COVID-19 как минимум 10% населения - ВОЗ
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
Россияне на Новый год бронируют туры по России, в Турцию и Египет - РСТ
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Москва призывает Берлин выдать разрешение на вещание каналам немецкоязычной редакции RT, заблокированным в YouTube
Экс-министр обороны Армении Тоноян арестован на два месяца - адвокат
Глава МИД Армении и посол Ирана обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы проекта "газ в обмен на электроэнергию"
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии