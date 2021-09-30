Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9724 RUR   0.0234 GBR   2.2866 TRY   0.1906

Цена на нефть

29.09 $/bbl   WTI 74.83 -0.46 Brent 78.64 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Регион 30.09.2021 19:38

Глава Минэкономразвития Грузии прогнозирует двузначный рост ВВП по итогам 2021г

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава считает, что рост валового внутреннего продукта страны по итогам текущего года будет двузначным.

"Сегодня служба статистики опубликовала данные, согласно которым рост ВВП Грузии в августе составил 10,3%, а за восемь месяцев текущего года - в среднем 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. У нас есть все предпосылки, чтобы закончить этот год с двузначным ростом ВВП", - заявила она журналистам в четверг.

По словам главы министерства, очень важно, что рост фиксируется не только по сравнению с 2020 годом, который действительно был негативным, но и по отношению к довольно успешному допандемийному 2019 году, превысив почти вдвое его восьмимесячный показатель роста ВВП.

Что касается отраслей, где зафиксирован наибольший рост, то это перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, торговля, сфера услуг, включая гостиницы и рестораны.

"Двузначный экономический рост означает новые рабочие места, снижение уровня бедности, укрепление нашей национальной валюты и увеличение доходов населения Грузии", - отметила Турнава.

Как сообщалось, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%.

Также до 7,7% c 3,5% повысил прогноз роста ВВП Грузии в этом году и Международный валютный фонд. Всемирный банк ожидает роста экономики страны на 6%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, а Азиатский банк развития на днях повысил свой прогноз роста ВВП Грузии с 3,5% до 8,5%.

ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Глава Минфина Грузии ожидает падения ВВП страны в 2020г на 6%, а при поспешном открытии границ - на 8% ВВП Грузии в 2017 году вырос на 4,8% ВВП Грузии в I квартале вырос на 7,4% ЕБРР подтвердил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году на уровне 5% ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]