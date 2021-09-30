Глава Минэкономразвития Грузии прогнозирует двузначный рост ВВП по итогам 2021г

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава считает, что рост валового внутреннего продукта страны по итогам текущего года будет двузначным.
"Сегодня служба статистики опубликовала данные, согласно которым рост ВВП Грузии в августе составил 10,3%, а за восемь месяцев текущего года - в среднем 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. У нас есть все предпосылки, чтобы закончить этот год с двузначным ростом ВВП", - заявила она журналистам в четверг.
По словам главы министерства, очень важно, что рост фиксируется не только по сравнению с 2020 годом, который действительно был негативным, но и по отношению к довольно успешному допандемийному 2019 году, превысив почти вдвое его восьмимесячный показатель роста ВВП.
Что касается отраслей, где зафиксирован наибольший рост, то это перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, торговля, сфера услуг, включая гостиницы и рестораны.
"Двузначный экономический рост означает новые рабочие места, снижение уровня бедности, укрепление нашей национальной валюты и увеличение доходов населения Грузии", - отметила Турнава.
Как сообщалось, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%.
Также до 7,7% c 3,5% повысил прогноз роста ВВП Грузии в этом году и Международный валютный фонд. Всемирный банк ожидает роста экономики страны на 6%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, а Азиатский банк развития на днях повысил свой прогноз роста ВВП Грузии с 3,5% до 8,5%.
ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.
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