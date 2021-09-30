Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9724 RUR   0.0234 GBR   2.2866 TRY   0.1906

Цена на нефть

29.09 $/bbl   WTI 74.83 -0.46 Brent 78.64 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 30.09.2021 20:55

ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске - департамент по авиации Белоруссии

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая был вынужден приземлиться в Минске.

"В штаб-квартире ICAO в Монреале 25 октября будет представлен предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске. Белорусская делегация очно примет участие в заседании", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента по авиации Минтранса Белоруссии.

Белорусскую делегацию возглавит директор департамента по авиации Артем Сикорский.

Ранее сообщалось, что ICAO собиралась представить доклад об инциденте с самолетом Ryanair в середине сентября, однако соответствующее заседание организации было перенесено.

В конце августа эксперты ICAO посетили Белоруссию, где состоялась встреча в белорусском министерстве транспорта и коммуникаций.

Самолет авиакомпании Ryanair при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".

ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ICAO, ИНЦИДЕНТ, ДОКЛАД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]