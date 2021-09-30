ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске - департамент по авиации Белоруссии

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая был вынужден приземлиться в Минске.
"В штаб-квартире ICAO в Монреале 25 октября будет представлен предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске. Белорусская делегация очно примет участие в заседании", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента по авиации Минтранса Белоруссии.
Белорусскую делегацию возглавит директор департамента по авиации Артем Сикорский.
Ранее сообщалось, что ICAO собиралась представить доклад об инциденте с самолетом Ryanair в середине сентября, однако соответствующее заседание организации было перенесено.
В конце августа эксперты ICAO посетили Белоруссию, где состоялась встреча в белорусском министерстве транспорта и коммуникаций.
Самолет авиакомпании Ryanair при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.
Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.
Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Была также задержана и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
Инцидент вызвал острую реакцию в ряде стран мира. В частности, 5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете для белорусских самолетов использовать воздушное пространство стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.
ЕС, США, Великобритания и Канада призвали власти Белоруссии сотрудничать с международными следователями в расследовании ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, "незамедлительно освободить всех политических заключенных" и начать "диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества".
ЕС, США, Великобритания и Канада также объявили о расширении санкционных списков в отношении Белоруссии.
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