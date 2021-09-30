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Туризм 30.09.2021 19:52

Россияне на Новый год бронируют туры по России, в Турцию и Египет - РСТ


Продажи новогодних туров за рубеж и по России пока идут вяло, среди направлений лидируют Россия, Турция и Египет, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туроператоры сообщают, что бронирования есть по всем открытым направлениям - Доминикане, Турции, Египту, лыжным курортам Сочи, но спрос пока вялый. Они ждут, что туристы "раскачаются" в октябре-ноябре. По данным онлайн-агрегаторов, наиболее востребованы на Новый год пакетные туры по России, на которые приходится почти 45% продаж. Более трети туристов выбирают турецкие курорты, за ними с большим отрывом идут Египет, на который приходится 6%, и ОАЭ (5%)", - рассказала она.

"В России, по данным туркомпаний, бронируют отели Сочи и Красной Поляны, экскурсионные туры в Крым с размещением в дорогих отелях с бассейнами и спа-центрами. Туроператоры рассчитывают на рост спроса ближе к праздникам, так как многие туристы ждут старта зимнего этапа программы кешбэка на туры по России, анонсированного Ростуризмом", - добавила эксперт.

По ее словам, туроператоры надеются, что в этом году в российских отелях не будет таких жестких ограничений на проведение новогодних банкетов и мероприятий, как в прошлом, когда туристам пришлось проводить новогоднюю ночь в номерах.

"По прогнозам, к Новому году на первое место по продажам среди зарубежных направлений может вырваться Египет, так как благодаря расширению объема перевозки туроператорам удается постепенно снижать цены. Кроме того, ближе к январю оперштаб может разрешить чартеры, а это сразу выведет направление в топ продаж. На Египет существует очень большой отложенный спрос, который пока невозможно удовлетворить из-за слишком высоких цен на турпакеты на базе регулярных рейсов", - добавила Тюрина.

Россия с 9 августа возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Пока разрешены только регулярные рейсы в ограниченном объеме.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, НОВЫЙ/ГОД, БРОНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]