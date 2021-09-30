Всего 15 из 54 африканских стран смогли вакцинировать от COVID-19 как минимум 10% населения - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что лишь 15 из 54 стран Африки смогли вакцинировать от коронавируса COVID-19 как минимум 10% населения, передает в четверг агентство Associated Press (AP).
В половине африканских стран смогли вакцинировать не более 2% населения. При этом почти 90% стран с высоким уровнем дохода по всему миру смогли превзойти порог в 10%, отмечает агентство, ссылаясь на данные ВОЗ.
Несмотря на то, что с июня этого года поставки вакцин на Африканский континент резко возросли, этого все еще недостаточно. Представитель ВОЗ по вопросам иммунизации в Африке Ричард Михиго заявил, что поставки должны увеличиться более чем в два раза к концу этого года, чтобы вакцинация как минимум 40% населения континента стала возможной. По словам Михиго, Африка, которая уже получила более 200 млн доз вакцин, нуждается еще в 900 млн дозах.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уже призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие еще не получили ни одного укола.
На данный момент в Африке обе дозы получили всего 4% населения. На континенте проживает более 1,3 млрд человек.
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