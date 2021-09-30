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Дальнее зарубежье 30.09.2021 22:00

Москва призывает Берлин выдать разрешение на вещание каналам немецкоязычной редакции RT, заблокированным в YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти ФРГ выдать разрешение на вещание заблокированным в YouTube каналам немецкоязычной редакции RT.

"Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать "хорошее отношение к свободе печати", просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что не имеет отношения к блокировке.

"Это было решение YouTube", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

Ранее на этой неделе YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.

В пресс-службе Google сообщили "Интерфаксу", что YouTube осуществил блокировку из-за нарушения правил в отношении ложной информации о коронавирусе.

В МИД РФ заявили, что намерены "обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга Youtube и немецких СМИ ответных мер".

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - говорилось в заявлении.

На Смоленской площади также отметили, что считают такие меры "единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации".

Позднее Роскомнадзор пригрозил Youtube блокировкой, если ограничения с каналов RT не будут сняты.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - подчеркивалось в сообщении ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае подтверждения нарушений со стороны YouTube, не исключена возможность принятия мер по принуждению платформы к выполнению российских законов.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФРГ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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