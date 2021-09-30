В Азербайджане 17 отелей получили сертификаты от Бюро по туризму Азербайджана, заявила генеральный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.
"Сегодня будут вручены сертификаты 17 отелям, прошедшим классификацию. Будет вручены как национальные, так и международные сертификаты. С завтрашнего дня вы на этих отелях сможете увидеть звезды в соответствии с сертификатом", - сказала Саглам в четверг журналистам.
Она также отметила, что при прохождении классификации аудиторскую проверку прошли 43 отеля, из которых сертификат национальной звёзды получили 17 отелей.
"В ряде отелей есть недостатки. Но в ближайшее время эти недостатки будут устранены, и они получат свои сертификаты. (...) Это важно для повышения стандартов качества, особенно в нынешнее постпандемическое время", - подчеркнула Саглам.
Глава ассоциации также отметила, что из прошедших классификацию три отеля - четырехзвездночные, остальные - пятизвездочные.
Внедрение Национальной системы звездной классификации отелей осуществляется в соответствии с соглашением о совместной деятельности, подписанным между Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциацией отелей Азербайджана.
Х. Насирзаде
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