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Карабах 30.09.2021 20:05

Азербайджанский пограничник подорвался на мине в Зангилане

Военнослужащий погранвойск Госпогранслужбы Азербайджана подорвался на противопехотной мине на территории Зангиланского района.

"30 сентября около 15:00 пограничник-сверхсрочник, младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при передвижении по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения", - говорится в информации ГПС.

В ведомстве добавили, что после оказания первой медицинской помощи Назарханлы вертолетом доставили в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района, он находится под надзором врачей.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАНГИЛАН, ГПС, ПОДРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]