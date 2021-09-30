Азербайджанский пограничник подорвался на мине в Зангилане

Военнослужащий погранвойск Госпогранслужбы Азербайджана подорвался на противопехотной мине на территории Зангиланского района.

"30 сентября около 15:00 пограничник-сверхсрочник, младший сержант Назарханлы Эльгюн Эльхан оглу при передвижении по пограничному боевому пункту на территории Зангиланского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения", - говорится в информации ГПС.

В ведомстве добавили, что после оказания первой медицинской помощи Назарханлы вертолетом доставили в военный госпиталь в селе Ахмедбейли Физулинского района, он находится под надзором врачей.

Э.Шафиев