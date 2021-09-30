Лондон призывает Армению и Азербайджан продолжать диалог с Минской группой ОБСЕ

Заместитель главы делегации Великобритании при ОБСЕ Дейрдре Браун в четверг указала на важность взаимодействия Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для решения конфликта в Карабахе.
"Мы призываем Армению и Азербайджан продолжать взаимодействие с сопредседателями Минской группы для достижения окончательного прекращения напряженности в регионе и решения всех остающихся вопросов, связанных с конфликтом", - отметила Браун, заявление которой распространил британский МИД.
Она также указала, что Лондон выражает полную поддержку усилиям Франции, России и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В сообщении МИД отмечается, что Великобритания приветствует недавнюю встречу сопредседателей группы, министров иностранных дел Армении и Азербайджана во время Генассамблеи ООН.
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