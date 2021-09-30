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Здравоохранение 30.09.2021 20:56

Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 774 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 483,902 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 842 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 525.

От COVID-19 вылечились 458,922 тыс. человек (+1 тыс. 778 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 455 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 484 тестов на коронавирус против 9 тыс. 668 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 859,015 тыс. тестов на COVID-19.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]