Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 774 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 483,902 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 842 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 525.
От COVID-19 вылечились 458,922 тыс. человек (+1 тыс. 778 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 455 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 484 тестов на коронавирус против 9 тыс. 668 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 859,015 тыс. тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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