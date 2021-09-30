Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 774 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 483,902 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 842 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 15). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 525.

От COVID-19 вылечились 458,922 тыс. человек (+1 тыс. 778 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 18 тыс. 455 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 484 тестов на коронавирус против 9 тыс. 668 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 859,015 тыс. тестов на COVID-19.

Э.Шафиев