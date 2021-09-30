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Регион 30.09.2021 21:22

Экс-министр обороны Армении Тоноян арестован на два месяца - адвокат

Суд общей юрисдикции районов Кентрон и Норк-Мараш вынес решение об аресте бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, сообщил журналистам в четверг его адвокат Сергей Ованнисян.

"Суд решил арестовать экс-министра на два месяца. Давид Тоноян не признает себя виновным", - сказал Ованнисян.

Адвокат также сообщил, что решение будет обжаловано в Апелляционном суде.

Он отметил, что пока не ознакомился с решением суда полностью, однако в основе ходатайства об аресте следователем было представлено два пункта.

Ранее в четверг в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении сообщили, что по подозрению в хищении в особо крупных размерах в Армении задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны республики в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян.

"Оба привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов ($4,6 млн) и совершении общественно опасных деяний. Представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года бывший сотрудник военной полиции Минобороны Армении Вардан Гукасян обнародовал документы о махинациях в сфере торговли оружием, в которых были замешаны министр обороны страны Давид Тоноян и его бывший советник Давид Галстян.

Согласно документам, Тоноян и Галстян заключили договор о создании офшорной компании Mosston Engineering, в рамках которого Минобороны предоставило компании $3,5 млн на покупку вооружений. Компании также были предоставлены эксклюзивные права на приобретение военной техники и боеприпасов от имени оборонного ведомства Армении.

20 ноября 2020 года Тоноян был освобожден от должности министра обороны Армении указом президента страны Армена Саркисяна по представлению главы правительства Никола Пашиняна.

Минобороны Армении в ноябре 2020 года опровергло сообщения о причастности руководства ведомства к торговле оружием.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЭКС/МИНИСТР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]