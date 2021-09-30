Сенаторы США раскритиковали Facebook за игнорирование исследования о вреде Instagram для подростков

Американские сенаторы подвергли Facebook Inc. критике за пренебрежение выводами исследования о влиянии принадлежащей компании соцсети Instagram на подростков, пишет газета The Wall Street Journal.

Сенаторы от обеих партий обвинили компанию в игнорировании проведенного ею внутреннего исследования, согласно которому Instagram оказывает негативное влияние на психическое здоровье подростков, которые в частности "винят Instagram за рост количества тревожных расстройств и депрессий".

"Facebook ставит прибыль выше безопасности детей в интернете. Теперь мы знаем, что компания выбирает развитие продукции, а не благополучие наших детей", - сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь, возглавляющий коллегию по защите потребителей при комитете по торговле.

Он сослался на внутренние документы компании, в которых, по его словам, содержатся "выводы, повторяющиеся в комплексных и масштабных исследованиях, которые сама же Facebook провела за последние четыре года".

Ранее WSJ сообщала, что внутреннее исследование компании выявило, что Instagram наносит вред психическому здоровью большого количества многомиллионной аудитории молодых пользователей.

Facebook утверждает, что в сообщении газеты неправильно истолкованы выводы исследования. "Исследование на самом деле демонстрирует, что многие подростки, от которых мы получаем обратную связь, чувствуют, что использование Instagram помогает им в ситуациях, когда они сталкиваются со сложными моментами и проблемами, которые всегда есть у подростков", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

При этом WSJ в ответ на утверждение Facebook сообщила, что компания не привела ни одной фактической ошибки в содержании заметки и имела возможность прокомментировать ее до публикации.

Facebook на этой неделе сообщила, что приостанавливает работу над версией Instagram для детей в возрасте до 13 лет.

Компания наряду с другими технологическими гигантами попала зону внимания Конгресса на протяжении более года в связи с такими вопросами, как нарушение приватности, практиками модерирования контента и конкуренция.