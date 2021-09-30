Международный суд ООН в середине октября проведет слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией

Международный суд ООН проведет 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией касательно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Международный суд проведет открытые слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) в понедельник, 18 октября, и во вторник, 19 октября, в резиденции суда в Гааге. Слушания будут посвящены запросу о введении временных обеспечительных мер, представленному Азербайджаном", - сообщается в пресс-релизе суда.
Отмечается, что аналогичное требование Армении против Азербайджана будет рассматриваться 14-15 октября.
"В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате: одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи", - отмечает суд.
Азербайджан на минувшей неделе подал встречный иск в Международный суд ООН против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Э.Шафиев
ICAO представит 25 октября доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске - департамент по авиации Белоруссии
Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I полугодие в размере 16,52 руб. на акцию
Союз российских пивоваров присоединится к эксперименту по маркировке пива
Всего 15 из 54 африканских стран смогли вакцинировать от COVID-19 как минимум 10% населения - ВОЗ
Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться
Россияне на Новый год бронируют туры по России, в Турцию и Египет - РСТ
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Сенаторы США раскритиковали Facebook за игнорирование исследования о вреде Instagram для подростков
США выделили на создание гиперзвукового оружия $3,8 млрд на 2022 год
Москва призывает Берлин выдать разрешение на вещание каналам немецкоязычной редакции RT, заблокированным в YouTube
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии