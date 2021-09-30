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Внешняя политика 30.09.2021 22:04

Международный суд ООН в середине октября проведет слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией

Международный суд ООН проведет 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Азербайджаном и Арменией касательно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Международный суд проведет открытые слушания по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) в понедельник, 18 октября, и во вторник, 19 октября, в резиденции суда в Гааге. Слушания будут посвящены запросу о введении временных обеспечительных мер, представленному Азербайджаном", - сообщается в пресс-релизе суда.

Отмечается, что аналогичное требование Армении против Азербайджана будет рассматриваться 14-15 октября.

"В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате: одни судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи", - отмечает суд.

Азербайджан на минувшей неделе подал встречный иск в Международный суд ООН против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ООН, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]