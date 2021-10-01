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Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год - Белый дом

Во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) президент США Джо Байден подписал временный бюджет на 2022 год, сообщил Белый дом.

Бюджет, озаглавленный "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи", будет действовать до 3 декабря 2021 года. Он предусматривает финансирование деятельности федеральных ведомств, а также предусматривает дополнительные ассигнования на оказание чрезвычайной помощи, дополнительные ассигнования для эвакуированных из Афганистана", говорится в сообщении.

Накануне временный бюджет был утвержден Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]