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Дальнее зарубежье 01.10.2021 09:15

КНДР сообщает об испытании новой зенитной ракеты

Северная Корея сообщила, что испытала зенитную ракету нового типа, сообщает ЦТАК.

"Академия оборонных наук КНДР провела 30 сентября испытательный пуск зенитной ракеты, недавно разработанной ею, с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также всесторонних боевых характеристик ракеты", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что за испытанием наблюдал член президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон.

Согласно ЦТАК, в ходе испытания подтверждены "удивительные" боевые характеристики зенитной ракеты нового типа, в которую "внедрены важные инновационные технологии, в том числе технология управления парными рулями и двойной импульсный полетный двигатель", в результате чего была обеспечена "быстрая реакция", улучшилась "точность управляемости", а зона поражения воздушных целей значительно увеличилась.

"Нынешний комплексный запуск имеет большое практическое значение в исследовании и разработке разных перспективных противовоздушных ракетных систем ", - пишет агентство.

КНДР в последние недели активизировала испытания ракетного оружия. В частности, ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]