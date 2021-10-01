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Дальнее зарубежье 01.10.2021 09:28

В Японии отменяют введенный в связи с COVID-19 режим ЧС

В Японии отменяют режим ЧС, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а затем постепенно будут сняты и ограничения.

"Наша борьба против коронавируса вступает в новую фазу. Наконец-то мы можем видеть, как наши социальная и экономическая активность возвращаются в норму", - заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Он отметил, что ограничения, введенные в связи с распространением вируса, будут отменять постепенно, а также правительство создаст больше временных лечебных учреждений для борьбы с COVID-19 и продолжит вакцинацию населения.

Во время режима ЧС в Японии бары и рестораны обязали сократить количество рабочих часов, а также воздержаться от продажи алкоголя. Губернаторы Токио, Осаки и Киото заявили, что планируют сохранить эти меры на местном уровне. Также количество рабочих часов было сокращено в других местах общественного питания и в торговых заведениях.

Режим ЧС в Японии действовал на протяжении более шести месяцев. На данный момент он действует в 19 префектурах страны из 47.

За весь период пандемии в Японии было выявлено более 1,69 млн случаев заражения коронавирусом и около 17,5 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]