Москва обеспокоена судьбой оружия, которое осталось в Афганистане после ухода войск США - глава ФСВТС

Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, вызывает беспокойство, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов - она просто ужасает... Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов. Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".
"У нас был контракт в 2011 году еще, его подписал "Рособоронэкспорт, на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов. Причем здесь надо отметить, что контрактодержателями были американца, а не афганцы (...) Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться", - сказал он.
25 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что парк из более сотни поставленных в Афганистан вертолетов российского производства быстро придет в негодность без сервиса и ремонта.
"Парк вертолетов там большой - больше 100 вертолетов Ми-17 различных типов. Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России".
Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.
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