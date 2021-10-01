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СНГ 01.10.2021 09:42

Москва обеспокоена судьбой оружия, которое осталось в Афганистане после ухода войск США - глава ФСВТС

Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, вызывает беспокойство, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов - она просто ужасает... Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов. Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".

"У нас был контракт в 2011 году еще, его подписал "Рособоронэкспорт, на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов. Причем здесь надо отметить, что контрактодержателями были американца, а не афганцы (...) Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться", - сказал он.

25 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что парк из более сотни поставленных в Афганистан вертолетов российского производства быстро придет в негодность без сервиса и ремонта.

"Парк вертолетов там большой - больше 100 вертолетов Ми-17 различных типов. Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России".

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ОРУЖИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]