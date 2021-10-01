Манат дорожает к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 1 октября ЦБА установил на уровне 1,9682 манат/1EUR (30 сентября - 1,9724 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 октября установил на уровне 0,0233 маната/1RUB (30 сентября - 0,0234 маната/1RUB).
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