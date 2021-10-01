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Здравоохранение 01.10.2021 09:30

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 233 млн 714 тыс. 841, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 в мире умерли 4 млн 782 тыс. 664 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 459 тыс. 809 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 697 тыс. 842.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 739 тыс. 980. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 448 тыс. 62 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 427 тыс. 73 заболевших. Скончались 596 тыс. 749 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 229 млн 870 тыс. 541 доза вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 615,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 150 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 тыс. 783.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]