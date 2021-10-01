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Дальнее зарубежье 01.10.2021 13:36

Власти Китая распорядились о создании постоянных карантинных центров для прибывающих из-за границы - СМИ

Органы здравоохранения Китая из-за мировой ситуации с COVID-19 потребовали, чтобы в городах страны создавались постоянные центры для карантина лиц, прибывающих из-за границы, сообщает в пятницу газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на представителя Национальной комиссии здравоохранения Цуй Гана.

"Централизованный карантин для въезжающих в страну играет ключевую роль в предотвращении распространения COVID-19 в Китае. Внедрение карантинных мер всегда оставалось задачей первостепенной важности для предотвращения эпидемии", - приводит газета слова Цуй Гана, сказанные ранее на этой неделе.

По словам Цуй Гана, городские власти теперь не должны использовать для карантина отели. Вместо этого в городах должны построить новые здания или преобразовать старые в специализированные центры.

Он отметил, что от властей крупных портовых городов, где обычно наблюдается большое количество прибывших из-за границы, потребовали построить более крупные учреждения или "медицинские пункты" для оказания регулярной медицинской помощи и на случай чрезвычайных ситуаций.

Заявление Цуй Гана проследовало после того, как в Гуанчжоу запланировали открытие первого крупномасштабного карантинного учреждения на 5 тыс. помещений. Все комнаты оснащены системой кондиционирования, вентиляцией и канализацией для предотвращения перекрестного заражения. В учреждении есть 2 тыс. коек для персонала.

В заявлении властей города говорится, что Международная станция здравоохранения Гуанчжоу будет предлагать бесконтактные услуги с цифровой регистрацией, обновлением в режиме реального времени данных о состоянии здоровья и температуре, а также беспилотники и аппараты, доставляющие еду и дезинфицирующие комнаты.

Как отмечает SCMP, почти 80% лиц, прибывающих в материковый Китай, въезжают через Гуанчжоу или Шэньчжэнь. Поэтому похожий комплекс планируют построить и в Шэньчжэне.

Кроме того, власти городского округа Дунгуань (провинция Гуандун) заявили, что перепрофилируют под карантинный центр уже имеющиеся строения.

В Китае ввели запрет на въезд для большинства иностранцев в марте 2020 года. Возвращающимся в страну гражданам Китая необходимо по прибытии уйти на двухнедельный карантин, а затем в течение недели наблюдать дома за состоянием здоровья. В некоторых городах, в том числе в Пекине, карантин составляет 21 день, а затем ещё неделю наблюдения дома.

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Тэги: КИТАЙ, КАРАНТИН, ЦЕНТРЫ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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