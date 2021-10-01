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АПК 01.10.2021 14:36

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до $57,8 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до $57,8 с $53,5 за тонну (эта ставка действует с 29 сентября), сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до $43,1 с $35,3 за тонну, на кукурузу - снизится до $45,2 c $46,3 за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $282,6 за тонну ($276,5 неделей ранее), на ячмень - $246,6 ($235,5), на кукурузу - $249,7 ($251,2).

Новые ставки пошлин будут действовать по 12 октября.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПШЕНИЦА, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]