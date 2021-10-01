Иран начал учения сухопутных войск

Военные учения сухопутных войск Ирана под названием "Покорители Хайбара" (Conquerors of Khaybar) начались в пятницу на северо-западе страны, сообщило агентство "Тасним".

Командующим этим родом войск бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что в маневрах примут участие бронетанковые части, артиллерия, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы при поддержке вертолетов воздушного десанта. Беспилотники при этом используются для разведки местности.

Хейдари отметил, что цель учений - протестировать вооружения и военное оборудование, а также проверить боеготовность армейских соединений в приграничных районах страны.

Он напомнил, что иранские военные в соответствии с детальным графиком регулярно проводят учения в различных частях страны с целью проверить свои вооружения и оценить степень готовности.