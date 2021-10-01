Иран начал учения сухопутных войск

Военные учения сухопутных войск Ирана под названием "Покорители Хайбара" (Conquerors of Khaybar) начались в пятницу на северо-западе страны, сообщило агентство "Тасним".
Командующим этим родом войск бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что в маневрах примут участие бронетанковые части, артиллерия, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы при поддержке вертолетов воздушного десанта. Беспилотники при этом используются для разведки местности.
Хейдари отметил, что цель учений - протестировать вооружения и военное оборудование, а также проверить боеготовность армейских соединений в приграничных районах страны.
Он напомнил, что иранские военные в соответствии с детальным графиком регулярно проводят учения в различных частях страны с целью проверить свои вооружения и оценить степень готовности.
Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г
В Азербайджане продолжаются работы по поиску 7 военных, считающихся пропавшими без вести во время войны в Карабахе осенью 2020 года – военный прокурор
В Азербайджане возбуждено 75 уголовных дел по преступлениям армянских военных осенью 2020 года
Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам - Песков
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до $57,8 за тонну
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию дороги в Сураханском районе Баку
Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН
Бакинский проектный институт подготовит ПСД строительства школы №1 в Шуше
В больнице в Румынии произошёл пожар, погибли не менее девяти человек
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии