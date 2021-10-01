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Регион 01.10.2021 13:59

Иран начал учения сухопутных войск

Военные учения сухопутных войск Ирана под названием "Покорители Хайбара" (Conquerors of Khaybar) начались в пятницу на северо-западе страны, сообщило агентство "Тасним".

Командующим этим родом войск бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что в маневрах примут участие бронетанковые части, артиллерия, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы при поддержке вертолетов воздушного десанта. Беспилотники при этом используются для разведки местности.

Хейдари отметил, что цель учений - протестировать вооружения и военное оборудование, а также проверить боеготовность армейских соединений в приграничных районах страны.

Он напомнил, что иранские военные в соответствии с детальным графиком регулярно проводят учения в различных частях страны с целью проверить свои вооружения и оценить степень готовности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]