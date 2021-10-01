Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается в центре внимания прессы: в сентябре он упоминался 346 151 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На второй строчке рейтинга самых упоминаемых в прессе персон президент США Джо Байден: у него 99 372 упоминания в СМИ. На третьем месте находится президент Украины Владимир Зеленский (82 306).

В топ-10 вернулся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, занявший четвертое место (64 253 упоминания), следует из данных СКАН.

Премьер РФ Михаил Мишустин по итогам сентября попал на пятую строчку рейтинга (57 550 упоминаний), за ним следует президент Белоруссии Александр Лукашенко (54 815).

Седьмую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин (51 211), на восьмом месте по итогам сентября находится глава МИД России Сергей Лавров (42 977).

Девятое место в рейтинге заняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова с 30 856 упоминаний. Замыкает топ-10 сентябрьского рейтинга СКАН министр обороны Сергей Шойгу (28 943).

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В сентябре в СКАН добавилось 706 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 57 185 ресурсов. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.