Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 01.10.2021 14:09

Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается в центре внимания прессы: в сентябре он упоминался 346 151 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На второй строчке рейтинга самых упоминаемых в прессе персон президент США Джо Байден: у него 99 372 упоминания в СМИ. На третьем месте находится президент Украины Владимир Зеленский (82 306).

В топ-10 вернулся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, занявший четвертое место (64 253 упоминания), следует из данных СКАН.

Премьер РФ Михаил Мишустин по итогам сентября попал на пятую строчку рейтинга (57 550 упоминаний), за ним следует президент Белоруссии Александр Лукашенко (54 815).

Седьмую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин (51 211), на восьмом месте по итогам сентября находится глава МИД России Сергей Лавров (42 977).

Девятое место в рейтинге заняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова с 30 856 упоминаний. Замыкает топ-10 сентябрьского рейтинга СКАН министр обороны Сергей Шойгу (28 943).

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В сентябре в СКАН добавилось 706 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 57 185 ресурсов. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕРСОНЫ, УПОМИНАЕМОСТЬ, СКАН


Похожие новости


Президент Азербайджана в октябре впервые попал в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по версии СКАН Путин, Трамп и Порошенко лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - СКАН Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Скрипаль вытеснил Трампа со второго места рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН Ислам Каримов вошел в десятку самых упоминаемых персон месяца в российской прессе - данные СКАН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]