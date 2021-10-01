Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается в центре внимания прессы: в сентябре он упоминался 346 151 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".
На второй строчке рейтинга самых упоминаемых в прессе персон президент США Джо Байден: у него 99 372 упоминания в СМИ. На третьем месте находится президент Украины Владимир Зеленский (82 306).
В топ-10 вернулся пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, занявший четвертое место (64 253 упоминания), следует из данных СКАН.
Премьер РФ Михаил Мишустин по итогам сентября попал на пятую строчку рейтинга (57 550 упоминаний), за ним следует президент Белоруссии Александр Лукашенко (54 815).
Седьмую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин (51 211), на восьмом месте по итогам сентября находится глава МИД России Сергей Лавров (42 977).
Девятое место в рейтинге заняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова с 30 856 упоминаний. Замыкает топ-10 сентябрьского рейтинга СКАН министр обороны Сергей Шойгу (28 943).
Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.
В сентябре в СКАН добавилось 706 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 57 185 ресурсов. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.
Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г
В Азербайджане продолжаются работы по поиску 7 военных, считающихся пропавшими без вести во время войны в Карабахе осенью 2020 года – военный прокурор
В Азербайджане возбуждено 75 уголовных дел по преступлениям армянских военных осенью 2020 года
Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам - Песков
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до $57,8 за тонну
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию дороги в Сураханском районе Баку
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Иран начал учения сухопутных войск
Власти Китая распорядились о создании постоянных карантинных центров для прибывающих из-за границы - СМИ
Путин и Эрдоган обсудили конкретные места для возможного строительства новых АЭС в Турции - Песков
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии