Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
«Мы обсудили реализацию Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития (2021-2025) между ООН и правительством Азербайджана, финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане, а также продвижение корпоративной устойчивости и вклад частного сектора в ЦУР», - написал Джаббаров в своем аккаунте в соцсети Facebook.
Э.Шафиев
Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам - Песков
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до $57,8 за тонну
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию дороги в Сураханском районе Баку
Путин и Байден лидируют в сентябрьском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН
Бакинский проектный институт подготовит ПСД строительства школы №1 в Шуше
В больнице в Румынии произошёл пожар, погибли не менее девяти человек
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Иран начал учения сухопутных войск
Власти Китая распорядились о создании постоянных карантинных центров для прибывающих из-за границы - СМИ
Путин и Эрдоган обсудили конкретные места для возможного строительства новых АЭС в Турции - Песков
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell помогла молодежи продолжить образование во время пандемии
Бакинская высшая школа нефти стала лидером по количеству президентских стипендиатов
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии