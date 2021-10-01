Джаббаров и Андреева обсудили реализацию рамочного документа о сотрудничестве до 2026г

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу провел встречу с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

«Мы обсудили реализацию Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития (2021-2025) между ООН и правительством Азербайджана, финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане, а также продвижение корпоративной устойчивости и вклад частного сектора в ЦУР», - написал Джаббаров в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Э.Шафиев