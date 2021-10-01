Азербайджан привлечет 12,5 млн евро на модернизацию системы освещения Гянджи

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международный донор предоставят Азербайджану 12,5 млн евро на улучшение системы освещения города Гянджа (второй по величине город страны), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«Банк и донор поддержат модернизацию системы освещения в городе Гянджа. В частности, ЕБРР предоставит на этот проект кредит в размере 10 млн евро, международный донор – грант на 2,5 млн евро.
Бенефициаром по проекту является производственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа».
В рамках проекта, подготовка которого находится на завершающей стадии, предусматривается: модернизация сети уличного освещения на отдельных улицах в городе Гянджа, включая внедрение автоматизированных систем управления и мониторинга освещения, замена столбов и силовых кабелей.
«Проект позволит обеспечить существенную экономию энергии за счет улучшения инфраструктуры уличного освещения в городе. Это также поможет оптимизировать затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание уличного освещения, повысить качество обслуживания, обеспечить охрану окружающей среды, здоровья и безопасности граждан. Проект также обеспечит переход к «зеленой энергии»», - подчеркнули в банке.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,5 млрд евро для реализации 177 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 35 проектов, на которые было выделено 1,132 млрд евро.
А.Азизов
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