Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9682 RUR   0.0233 GBR   2.2873 TRY   0.1912

Цена на нефть

30.09 $/bbl   WTI 75.03 0.20 Brent 78.31 0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.10.2021 15:56

Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинский комитет

Верховный суд Белоруссии вынес решение о ликвидации Белорусского Хельсинского комитета (БХК), говорится в пятницу в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), также ликвидированной в стране.

"Верховный суд ликвидировал Белорусский Хельсинский комитет, последнюю зарегистрированную правозащитную организацию в Беларуси", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что 30 сентября в Верховном суде прошло основное судебное заседание по иску министерства юстиции о ликвидации БХК.

"Заместитель председателя организации Гарри Погоняйло, который представлял БХК в суде, заявил, что БХК не согласен с доказательствами и причинами для такого иска, так как самого факта нарушения не было, и материалами в деле это не доказано, что БХК лишили возможности привести свои доказательства, потому что материалы были взяты из уголовного дела, которое еще не рассмотрено. БХК в основном ходатайствовал отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого взяли материалы", - отметили в БАЖ.

"Однако суд не принял во внимание эти заявления и постановил ликвидировать БХК", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРАВОЗАЩИТА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


"Репортеры без границ" обеспокоены белорусским законом о борьбе с терроризмом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]