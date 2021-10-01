Власти Белоруссии ликвидировали Белорусский Хельсинский комитет

Верховный суд Белоруссии вынес решение о ликвидации Белорусского Хельсинского комитета (БХК), говорится в пятницу в сообщении в телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), также ликвидированной в стране.

"Верховный суд ликвидировал Белорусский Хельсинский комитет, последнюю зарегистрированную правозащитную организацию в Беларуси", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что 30 сентября в Верховном суде прошло основное судебное заседание по иску министерства юстиции о ликвидации БХК.

"Заместитель председателя организации Гарри Погоняйло, который представлял БХК в суде, заявил, что БХК не согласен с доказательствами и причинами для такого иска, так как самого факта нарушения не было, и материалами в деле это не доказано, что БХК лишили возможности привести свои доказательства, потому что материалы были взяты из уголовного дела, которое еще не рассмотрено. БХК в основном ходатайствовал отложить рассмотрение дела в Верховном суде до завершения уголовного дела, из которого взяли материалы", - отметили в БАЖ.

"Однако суд не принял во внимание эти заявления и постановил ликвидировать БХК", - говорится в сообщении.