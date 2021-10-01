ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию дороги в Сураханском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 4,9 млн манатов на реконструкцию автодороги Зых-Говсан в Сураханском районе Баку.

Автомобильная дорога соединит два населенных пункт с населением 58 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде