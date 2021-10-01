Мировой дефицит газа опасен для Британии из-за недостатка хранилищ в стране - СМИ

Недостаток хранилищ природного газа в Великобритании усугубляет риски мирового дефицита топлива и вызывает опасения по поводу того, что запасов энергоносителей может не хватить в случае холодной зимы, пишет газета The Wall Street Journal.

Многие в отрасли высоко оценивают быстрый переход Великобритании к возобновляемым источникам энергии, который позволил стране сократить уровень выбросов парниковых газов на 44% за прошедшие три десятилетия. Между тем ситуация с дефицитом хранилищ является напоминанием о необходимости тщательно контролировать процесс декарбонизации экономики, отмечает WSJ.

Цены на природный газ стали резко расти по всему миру. Глобальный спрос подскочил на фоне открытия экономик после локдаунов, связанных с пандемией коронавируса, тогда как уменьшению запасов топлива способствовал ряд факторов, включая нетипичные погодные условия.

Цены на природный газ в Великобритании выросли более чем в пять раз за последний год.

Между тем Соединенное Королевство более уязвимо по отношению к дефициту газа в сравнении с другими государствами, говорят аналитики. После закрытия одного из крупнейших предприятий в 2017 году страна имеет возможность хранить запасы природного газа, которых хватает на неделю. Для сравнения, в Германии хранилища вмещают запасы на три месяца, согласно данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe.

Высокий уровень зависимости от возобновляемой энергии, в особенности ветряной, и низкий уровень использования угля привели к тому, что Великобритания стала крайне зависима от импорта природного газа для выработки электроэнергии в период неактивного ветра. Скачок цен на энергоносители делает страну "жертвой своего же прогресса в области уменьшения выбросов", пишут экономисты нидерландского банка ING Groep NV.