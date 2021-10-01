Лишь 4% британцев считают, что Brexit прошёл успешно - опрос

Только 4% жителей Великобритании полагают, что выход страны из Европейского союза (ЕС) - Brexit - прошёл весьма успешно, свидетельствуют результаты опроса компании по анализу данных YouGov.

Согласно результатам социологического исследования, 4% респондентов ответили, что Brexit прошёл "очень хорошо". Ещё 14% считают, что выход Великобритании из ЕС прошёл "достаточно хорошо".

При этом 32% опрошенных считают, что этот процесс реализовали "очень плохо". Среди оставшихся респондентов 21% придерживаются мнения, что выход Великобритании из ЕС прошёл "достаточно плохо" и еще 21% ответили, что Brexit осуществили "ни хорошо, ни плохо".

8% не знают, как оценить выход Британии из ЕС.

Компания провела опрос 29 сентября. В исследовании приняли участие 6 тыс. 546 взрослых подданных Великобритании.

Опрос провели на фоне топливного кризиса в Великобритании, который увязывают с Brexit. Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.

Однако в британской топливной индустрии утверждали, что настоящая причина проблем состоит в панической скупке топлива потребителями, а не в его действительной нехватке. Компании BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно, и компании работают с тесной координации с правительством для урегулирования кризиса.

Между тем ранее на этой неделе лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил Джонсона в том, что он дал ситуации выйти из-под контроля, хотя топливная индустрия месяцами предупреждала его об опасности.

По информации газеты The Guardian, цены на бензин на бензоколонках Британии теперь достигли максимума за восемь лет.

Как отмечало издание The Independent, звучат предупреждения о том, что из-за нехватки работников может наблюдаться дефицит продуктов в преддверии Рождества.