Украина должна обустроить госграницу с Россией и Белоруссией за два года, считает глава МВД

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет о необходимости в течение 2022-2023 годов обустроить госграницу с Россией и Белоруссией.
Как сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, в пятницу министр в Луганской области осмотрел недавно возведенный участок украинско-российской границы в зоне ответственности Луганского погранотряда, ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей.
Глава МВД заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.
"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", - отметил Монастырский.
По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.
"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства... Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы", - сказал Монастырский.
В свою очередь глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.
"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.
Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина не контролирует.
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