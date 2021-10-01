Эрдоган анонсировал визит в Азербайджан в ближайшие недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в ближайшие недели посетить Азербайджан.
«Азербайджан вернул Карабах, находящийся под оккупацией почти 30 лет. Мы разделили эту радость с нашими азербайджанскими братьями. Дай Бог в ближайшие недели мы вновь встретимся с нашими азербайджанскими братьями», - сказал Эрдоган в пятницу в парламенте Турции.
Турецкий лидер также отметил, что война в Карабахе осенью 2020 года послужила «лакмусовой» бумажкой истинного отношения стран к Азербайджану и Турции.
«Мы никогда не забудем откровенно ненавистное отношение к стране (Азербайджану – ИФ), пытающейся освободить от оккупации собственные земли, и к Турции, которая ее поддерживает. Мы, страна, которая ценит братство, товарищество и сотрудничество», - добавил Эрдоган.
Н.Аббасова
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