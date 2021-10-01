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Внешняя политика 01.10.2021 15:58

Эрдоган анонсировал визит в Азербайджан в ближайшие недели

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в ближайшие недели посетить Азербайджан.

«Азербайджан вернул Карабах, находящийся под оккупацией почти 30 лет. Мы разделили эту радость с нашими азербайджанскими братьями. Дай Бог в ближайшие недели мы вновь встретимся с нашими азербайджанскими братьями», - сказал Эрдоган в пятницу в парламенте Турции.

Турецкий лидер также отметил, что война в Карабахе осенью 2020 года послужила «лакмусовой» бумажкой истинного отношения стран к Азербайджану и Турции.

«Мы никогда не забудем откровенно ненавистное отношение к стране (Азербайджану – ИФ), пытающейся освободить от оккупации собственные земли, и к Турции, которая ее поддерживает. Мы, страна, которая ценит братство, товарищество и сотрудничество», - добавил Эрдоган.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]